А мы монтажники-досрочники, да

Усугубление дефицита кадров в радиоэлектронной отрасли осложняется низким качеством образования сотрудников средних специальностей, которых готовят техникумы. Профильные ассоциации и Минпромторг просят Минпросвещения увеличить срок подготовки на год. Между тем уже сейчас нехватка специалистов со среднеспециальным образованием оценивается на уровне 40–60% и, по мнению участников рынка, в ближайшее время обострится и из-за дефицита выпускников вузов. Одной из причин эксперты называют дисбаланс в мерах поддержки: выпускники хотят работать не на заводах, а в аккредитованных IT-компаниях, чтобы получать льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленным в Минпросвещения 12 апреля. Ссылаясь на обращения отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей вычислительной техники, в частности АНО ВТ (объединяет Yadro, «Элемент», «Булат», «Аквариус» и т. д.) и компании «Бештау», чиновник просит коллег «с учетом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники» скорректировать образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах.

Дело в том, что в 2022 году Минпросвещения сократило срок подготовки радиомехаников (после девятого класса) с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев, также уменьшив часы производственной практики, говорится в обращении АНО ВТ в Минпромторг от 28 марта (есть у “Ъ”).

Новые сроки обучения и структура программы не позволяют студентам «качественно освоить профессиональные компетенции», утверждают в ассоциации. Там считают нужным увеличить срок подготовки до двух лет и десяти месяцев.

В Минпросвещения “Ъ” заверили, что «тесно взаимодействуют» с федеральным учебно-методическим объединением и советом по профессиональным квалификациям, которые уполномочены выдвигать предложения по изменениям в федеральный государственный образовательный стандарт: «Любые нововведения проходят общественное обсуждение и экспертную оценку». В Минпромторге и АНО ВТ не ответили “Ъ”.

При текущих сроках обучения у студентов, если вычесть подготовку к экзаменам и каникулы, остается только семь месяцев на получение теоретических и практических знаний, подчеркивает гендиректор «Бештау» Олег Осипов: «Этого срока не хватает не только на получение навыков работы на предприятии, но даже чтобы научиться держать паяльник».

Топ-менеджер добавляет, что в последние десятилетия образовательные учреждения готовили недостаточно специалистов средних специальностей, из-за чего сформировалась «возрастная яма». Сейчас есть либо плохо подготовленные сотрудники возрастом до 20 лет, либо уже опытные специалисты, но старше 40 лет, говорит он: «Середины практически нет».

В начале 2023 года Минпромторг в одном из отчетов оценивал дефицит производственных кадров в радиоэлектронике (монтажников печатных плат, наладчиков, операторов линий монтажа) на уровне 40–60%, говорит источник “Ъ” в российском производителе электроники. В GS Group подтверждают дефицит специалистов, добавляя, что «цифры реалистичны».

Диапазон 40–60% «более или менее» отражает ситуацию, но, если учитывать перспективы расширения номенклатуры выпускаемых локально устройств, выглядит заниженным, считают в F+ tech, оценивая дефицит кадров по ряду специальностей в 80–90%. Отрасли остро нужны схемотехники, монтажники, технологи, наладчики линий монтажа, уточняет главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.

Кадровый вопрос и поддержка государства очень важны и в микроэлектронике, признают в «Микроне»: «Пример такой поддержки мы видим сейчас в IT-сфере. Если не принять решительных системных мер, то проблема будет усугубляться». Кадровый кризис в отрасли может обостриться в ближайшие несколько лет именно из-за дисбаланса мер поддержки специалистов, предупреждает гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин: «Сегодня студенты вузов, обучающиеся по техническим специальностям, скорее настроены трудоустроиться в IT-компанию, чем на предприятия, разрабатывающие электронику, поскольку заинтересованы в получении широкого пакета льгот Минцифры».

Никита Королев