Модный дом Юдашкина отрицает арест счетов

Пресс-секретарь модного дома Валентина Юдашкина Полина Шаво заявила, что сообщения об аресте счетов компании из-за многомилионных долгов не соответствуют действительности. О действующих санкциях ФНС утром сообщили СМИ.

«Эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. Дом полностью продолжает свою работу, руководством начинается запуск новых коллекций»,— сказала госпожа Шаво изданию Lenta.ru.

Сегодня днем, 15 мая, РБК со ссылкой на базу данных СПАРК сообщил о том, что у модного дома «имеются действующее решение ФНС о приостановлении операций по счетам». Отмечалось, что операции были заморожены на основании «неуплаты налогов и непредставления налоговой декларации». Утром об аресте сообщало издание Starhit.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причина смерти официально не называлась. В 2016 году у господина Юдашкина обнаружили рак почки.

Некролог «Ъ» Валентину Юдашкину — «Портной-солнце».

Григорий Лейба