Москалькова призвала разработать процедуру перевода осужденных в колонии ближе к дому

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова призвала регламентировать процедуру перевода осужденных в колонии ближе к дому. Об этом говорится в докладе госпожи Москальковой о работе в 2022 году, который она представила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Реализация права осужденных на перевод в учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, усугубляется длительной процедурой рассмотрения подобных ходатайств осужденных, сроки которой законодательно не регламентированы. Представляется, что данный пробел должен быть устранен путем внесения изменения в часть 2 статьи 81 УИК (Уголовно-исполнительный кодекс) РФ либо посредством принятия подзаконного акта»,— отмечается в докладе омбудсмена (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по мнению Татьяны Москальковой, необходимо дать возможность осужденным проводить встречи со своими адвокатами не только очно, но и по видеоконференцсвязи. По ее словам, подобные юридические консультации необходимы для реализации права заключенных на помощь адвокатов.

Еще в 2020 году в России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденных в колонии в регионы, где проживают их ближайшие родственники. Согласно документу, по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний при наличии такой возможности его могут направить в исправительное учреждение, расположенное в регионе, где живут его родные. Если в этом субъекте нет колонии нужного типа, то заключенный переводится в регион, который находится ближе к месту проживания родственников. Под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. При этом на данный момент порядок реализации этого закона, как отмечает госпожа Москалькова, до сих пор так и не прописан.

Александр Кислов