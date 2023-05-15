Медиагруппа Vice объявила о банкротстве

Сегодня, 15 мая, американо-канадская Vice Media Group, владеющая такими популярными ресурсами, как Vice и Motherboard, сообщила о подаче в суд Южного округа Нью-Йорка заявления о начале реструктуризации в условиях защиты от кредиторов по ст. 11 Акта о банкротствах США. О возможности банкротства Vice Media Group стало известно в начале мая.

В рамках реструктуризации компания заключила соглашение о продаже активов консорциуму своих кредиторов, который состоит из фондов Fortress Investment Group, Soros Fund Management и Monroe Capital. За эти активы кредиторы согласились дать $225 млн и взять на себя «остальные обязательства» после завершения сделки. Таким образом, после реструктуризации в течение 45 дней, как говорится в ст. 11 Акта о банкротствах США, новыми владельцами медиагруппы могут стать эти фонды.

Vice Media Group ведет свою историю с 1994 года, когда несколько канадских журналистов создали в Монреале газету Voice of Montreal. Расцвет компании пришелся на 2010-е — еще в 2017 году частный инвестфонд TPG в ходе очередного раунда инвестирования оценил Vice Media Group в $5,7 млрд. Однако с тех пор активы компании только дешевели, а задолженность — росла.

Свою роль также сыграло усиление позиций крупных платформ, таких как Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), в сфере цифровой рекламы, что заметно снизило заработки более мелких и молодых площадок. Так, например, в конце апреля генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти разослал работникам компании письмо, в котором заявил о намерении закрыть онлайн-издание BuzzFeed News и сократить 15% сотрудников.

Евгений Хвостик