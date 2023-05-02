NYT: медиагруппа Vice может объявить о банкротстве

По данным The New York Times (NY Times, NYT), ссылающейся на несколько неназванных источников, американо-канадская Vice Media Group, владеющая такими популярными ресурсами, как Vice и Motherboard, готовится в ближайшие несколько недель подать заявление о банкротстве. NYT сообщает, что в последнее время компания занята поиском покупателя на свои активы, и, если таковой будет найден, Vice может избежать банкротства. К настоящему моменту интерес к покупке выразили не менее пяти компаний, но шансы на сделку, по данным источников NYT, остаются довольно низкими.

Vice Media Group ведет свою историю с 1994 года, когда несколько канадских журналистов создали в Монреале газету Voice of Montreal. Расцвет компании пришелся на 2010-е — еще в 2017 году частный инвестфонд TPG в ходе очередного раунда инвестирования оценил Vice Media Group в $5,7 млрд.

Однако с тех пор активы компании только дешевели, а задолженность — росла. По данным NY Times, нынешний крупнейший кредитор компании, фонд Fortress Investment Group, в случае банкротства Vice Media Group может стать ее владельцем — после реструктуризации в течение 45 дней. Реструктуризация проводится при подаче заявления о банкротстве по ст. 11 Кодекса о банкротствах США.

Евгений Хвостик