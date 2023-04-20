Сотрудникам BuzzFeed News объявили о закрытии издания

Генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти разослал сотрудникам компании письмо, в котором заявил о намерении закрыть онлайн-издание BuzzFeed News, сообщает The New York Times. Кроме того, компанию ждет сокращение примерно 15% сотрудников.

Господин Перетти заявил, что у качественной журналистики не может быть устойчивой бизнес-модели. Портал BuzzFeed News, запущенный в 2012 году, никогда не приносил компании прибыль. «Я принял решение чрезмерно инвестировать в BuzzFeed News, потому что мне очень нравились их работа и миссия. Но со временем я смирился с тем, что крупные платформы не обеспечат распространение контента или финансовую поддержку, необходимую для поддержки бесплатной журналистики премиум-класса, созданной специально для социальных сетей»,— заявил господин Перетти.

Портал BuzzFeed News изначально специализировался на контенте, который мог бы быстро распространяться в социальных сетях, таком как головоломки, кроссворды и тематические подборки. Но довольно скоро портал решил вкладываться в качественную журналистику, нанимая сотни профессиональных журналистов по всему миру. В итоге онлайн-издание даже получило Пулитцеровскую премию в 2021 году — в номинации «Международная журналистика» за серию статей о преследовании уйгуров в китайском Синьцзяне.

Помимо BuzzFeed News компания владеет порталом The Huffington Post. Глава компании заявил, что некоторые из сокращаемых сотрудников BuzzFeed News, возможно, смогут перейти на работу в HuffPost.

Кирилл Сарханянц