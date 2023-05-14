Сербию включили в предпакетную подготовку

В ходе подготовки нового пакета санкций против России Евросоюз усиливает давление на Сербию, добиваясь от нее присоединения к ограничительным мерам. С этой целью в Белграде в конце минувшей недели побывал спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан. В канун его приезда Европарламент принял резолюцию по Сербии, в которой осудил ее за «близкие отношения с Россией». А Евросоюз, по некоторым данным, даже пригрозил Белграду приостановкой безвизового режима в случае реализации упрощенной схемы предоставления гражданства россиянам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич. Хотя переговоры прошли в закрытом режиме, смысл визита европейского эмиссара особо не скрывался: накануне принятия ЕС нового пакета антироссийских санкций Брюссель требует от Сербии присоединения к вводимым против РФ мерам. «Новый пакет ЕС будет сфокусирован на "третьих странах", избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер»,— говорит белградский эксперт Горан Милетич.

По итогам переговоров с эмиссаром ЕС Александр Вучич заверил, что Сербия, хотя и не ввела санкций против РФ, не станет помогать другим обходить их.

«Как надежный партнер (Евросоюза.— “Ъ”) Сербия не позволит быть использованной для незаконных действий, которые бы "третьим странам" обеспечили уклонение от режима ограничительных мер ЕС»,— заявили в администрации сербского президента. Впрочем, одни только заверения сербского руководства в верности партнерству с ЕС Брюссель, похоже, больше не удовлетворяют. В канун приезда господина О`Салливана в Белград Европарламент принял специальную резолюцию по Сербии, в которой выразил «сожаление, что она до сих пор не ввела санкции против РФ». Более того, европарламентарии осудили «близкие отношения Сербии с Россией», оценив, что «ключевые элементы сербской внешней политики прямо противоречат позициям ЕС».

Вдобавок ко всему Евросоюз, по некоторым данным, пригрозил на минувшей неделе Белграду приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения сербскими властями упрощенной схемы предоставления гражданства россиянам.

Дело в том, что месяц назад МВД Сербии подготовило проект изменений Закона о гражданстве, значительно упрощающий его получение иностранцами. А президент Вучич пояснил, что упрощения распространятся в первую очередь на граждан РФ и Украины. Для получения сербского паспорта им нужно прожить в Сербии один год, иметь высшее или среднее образование, работать «на себя или в компании, штаб-квартира которой находится в Сербии» и написать заявление, что «считают Сербию своей страной». Александр Вучич тогда же заявил, что изменение Закона о гражданстве «позволит Сербии устранить дефицит квалифицированной рабочей силы», и не скупился на похвалы перебравшимся в Сербию российским IT-специалистам.

Однако, как сообщила на днях Financial Times, Белграду пришлось отказаться от планов упрощенной выдачи паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, «поскольку Евросоюз предупредил, что может приостановить безвизовый режим для этой балканской страны». Издание приводит и оправдательные слова неназванного советника правительства Сербии, что законопроект, мол, был «просто предложением, которое не было принято».

Усиление давления Евросоюза на Белград не остается без результата. Недавно за присоединение Белграда к антироссийским санкциям открыто высказался министр экономики Сербии Раде Баста.

Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” расценили его слова как «пробный шар для тестирования реакции общества на возможное введение санкций против России». В том же ключе в последнее время все чаще высказывается и сам президент Сербии. Так, в одном из недавних интервью Александр Вучич откровенно признал: «Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит».