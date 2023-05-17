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Коммерсантъ FM
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Магний защищает мозг

Потребление продуктов, содержащих этот химический элемент, снижает риск деменции

Новое исследование Австралийского национального университета показало, что, если в пище оказывается больше продуктов, богатых магнием, замедляется возрастное сокращение количества вещества мозга. От этого улучшаются его когнитивные функции и снижается риск деменции.

Фото: monika grabkowska / unsplash.com

Фото: monika grabkowska / unsplash.com

Старея, человек постепенно лишается функциональных тканей, начиная от мышц и заканчивая серым веществом головного мозга. Утрата части мышц снижает физическую силу, уменьшение мозга снижает умственные способности. Теряется не только серое, но и белое вещество мозга, отвечающее за связи между отделами, отчего риск утраты когнитивных функций увеличивается.

В исследовании, проведенном австралийскими медиками, использованы данные свыше 6 тыс. британцев, на момент начала работы — когнитивно полностью здоровых, обоих полов, в возрасте от 40 до 73 лет. Их полностью обследовали, в частности, каждому была сделана компьютерная визуализация мозга: зафиксированы его объем и количество белого вещества, а также участки его поражения.

Шестнадцать месяцев длилось исследование, и его участники сообщали о составе своей еды (онлайн), чтобы можно было оценить количество магния, которое они потребляли.

Австралийские ученые обнаружили, что у людей, которые потребляли больше магния в день (более 550 мг), к 55 годам мозг был будто на один год моложе, чем у тех, кто потреблял среднее количество магния (350 мг). Увеличение потребления магния для женщин было полезнее, чем для мужчин, вероятно, из-за действия женского гормона эстрогена.

Исследователи делают вывод, что не позднее чем в сорок лет нужно увеличивать содержание магния в пище (без фанатизма, конечно), чтобы попытаться замедлить старение мозга. Это точно не единственный фактор, но весьма важный. Гипотеза, почему магний оказывает такое воздействие, состоит в том, что он останавливает окислительный стресс в клетках мозга и тормозит связанные с ним воспалительные процессы, из-за которых нарушается структура белого вещества и может возникнуть болезнь Альцгеймера.

Продукты с наибольшим содержанием магния таковы: красный сладкий перец, шпинат, кресс-салат, темный шоколад и огурцы, а еще черная фасоль, фасоль пинто, нут и чечевица, наконец, орехи — миндаль, кешью и арахис.

Дэрил Джофр, нутрициолог и специалист по воспалительным процессам, считает, что каждому человеку необходимо от 500 до 600 мг магния в день. Обычная пища дает примерно 200 мг, значит, большинству людей необходимо дополнительно 300–400 мг магния в усвояемой форме глицината или цитрата.

Джофр уверяет, что магний — нейропротектор номер один: его прием тормозит появление бляшек (Альцгеймер) и улучшает долговременную память мозга.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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