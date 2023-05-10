Видеозапись поджога военного самолета на авиазаводе в Новосибирске назвали фейком

В Новосибирске назвали фейком видеоролик с поджогом военного самолета Су-24 на авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Telegram-канал правительства региона «Новосибирь» сделал репост сообщения ресурса «Война с фейками», который прокомментировал распространяющуюся в интернете информацию о якобы поджоге самолета на территории авиазавода. «Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик. Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании «Сухой» никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео»,– говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сказали «Ъ-Сибирь», что информация о пожаре на авиазаводе в ведомство не поступала. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах также опровергли данные об инциденте на авиапредприятии. В НАЗ им. Чкалова комментировать информацию не стали.

9 мая в интернете появился видеоролик в котором неизвестный мужчина чем-то обливает находящийся под открытым небом самолет. После этого вспыхивает пламя, но почти сразу оно тухнет.

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Илья Николаев