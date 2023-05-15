Башкирия заняла 15 место в рейтинге социально-экономического положения в 2022 году

Башкирия заняла 15 место из 85-ти в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года. Исследование проводили эксперты агентства РИА Рейтинг. Учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни.

Башкирии присвоено 59 баллов. Республика улучшила свои позиции по сравнению с 2021 годом, когда она занимала 18 строчку с 58 баллами.

В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, которые набрали от 89 до 80 баллов. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Калмыкия и Тыва (от 12 до 15 баллов).

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте