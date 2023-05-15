Холдинговая структура пермской аптечной сети выбралась из убытков

ООО «Планета здоровья холдинг», входящее в пермскую аптечную сеть «Планета здоровья», отчиталось о финансовых результатах за 2022 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла в 2,6 раза — с 2,092 млрд руб. в 2021 году до 5,46 млрд руб. по 2022-м. «Планета здоровья холдинг» также выбралась из убытков: если в 2021 году чистый убыток компании составлял 248,08 млн руб., то 2022 год она закончила с прибылью в 25,39 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Планета здоровья холдинг», учрежденное в 2020 году, занимается розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках. Компания с уставным капиталом в 1 млн руб. принадлежит основателю сети Александру Броварцу (75%) и известному российскому кинорежиссеру Андрею Кончаловскому (25%). Возглавляет общество Евгений Казаков, руководящий еще четырьмя аптечными предприятиями господина Броварца.

«Планета здоровья», созданная пермским бизнесменом Александром Броварцом, является одной из крупнейших российских аптечных сетей. Как сообщается на сайте холдинга, сеть насчитывает 1,8 тыс. аптек в 51 регионе России. По итогам 2018 года сеть занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд руб. В ряде регионов РФ сеть, по оценке RNC Pharma, занимает лидирующие позиции: в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.