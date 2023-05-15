Самсонова проиграла в третьем круге турнира Italian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Донне Векич из Хорватии в матче третьего круга Italian Open. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу хорватки, он длился 2 часа 38 минут. В четвертом круге Векич сыграет с первой ракеткой мира Иги Швёнтек.

24-летняя Самсонова занимает 16 место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. 26-летняя Векич находится на 24-й строчке рейтинга теннисисток. У нее тоже четыре титула WTA.

Italian Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Призовой фонд женского турнира превышает €3,5 млн.

Леонид Уварчев