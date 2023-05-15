Совершеннолетним детям погибших в СВО предлагают возместить потерю

Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол и первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Единая Россия») обратились к первому заместителю председателя Совета федерации, секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку с предложением распространить единовременые выплаты на совершеннолетних детей погибших участников СВО. Для этого необходимо дополнить указ президента Владимира Путина от 5 марта 2022 года: из него вытекает, что при отсутствии семьи у погибшего получателем выплаты могут стать только братья и сестры, независимо от их возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред Госдумы Шолбан Кара-оол направили первому зампреду Совета федерации РФ Андрею Турчаку обращение с просьбой рассмотреть возможность единовременных выплат совершеннолетним детям погибших военнослужащих (текст есть у “Ъ”). Соответствующая проблема была выявлена в рамках работы думской подгруппы по мобилизации граждан и имущества, говорится в тексте обращения.

В документе приводится обращение 23-летней Виктории Ревиной, чей отец Евгений Ревин погиб 4 марта 2023 года в ходе СВО, но его дочь не смогла получить единовременные выплаты: в получении президентской, губернаторской и даже страховой выплат ей было отказано на том основании, что она на момент гибели отца достигла совершеннолетия и не обучается в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Согласно президентскому указу №98 от 5 марта 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», членам семей погибших в ходе СВО выплачивается 5 млн руб. компенсации. Категории членов семей определены в федеральном законе 2011 года «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». По этому закону на компенсации могут рассчитывать супруг погибшего, его родители, дети до 18 лет и дети вплоть до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения в образовательных организациях, а также «лица на иждивении погибшего». При отсутствии членов семей единовременные выплаты, согласно президентскому указу от 5 марта 2022 года, полагаются лишь братьям и сестрам погибшего, независимо от возраста. Родители господина Ревина умерли в 1996 и 2011 годах, с бывшей супругой он не состоял в официальном браке с начала 2022 года, братьев и сестер не имел, а Виктория Ревина «является дочерью погибшего и его единственным кровным и некровным родственником».

Авторы обращения просят господина Турчака «в целях устранения законодательного пробела» рассмотреть проблему выплат совершеннолетним детям погибших. Они, в частности, предлагают включить этот вопрос «в ежемесячный доклад президенту».

Госпожа Лантратова сказала “Ъ”, что с этой проблемой к ней обращались жители нескольких регионов, а в ее приемную пришло около десятка сообщений: «Сложившаяся ситуация — это законодательный пробел. И в первую очередь выплату надо давать не братьям или сестрам, а детям, пусть они и взрослые. Думаю, так распорядился бы любой родитель».

Отметим, Андрей Турчак возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей. Рабочая группа создана по инициативе президента Владимира Путина в декабре 2022 года. Яна Лантратова и Шолбан Кара-оол также входят в состав рабочей группы.

Иван Тяжлов