Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совершеннолетним детям погибших в СВО предлагают возместить потерю

Парламентарии задумались об их включении в число получателей единовременной выплаты

Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол и первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Единая Россия») обратились к первому заместителю председателя Совета федерации, секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку с предложением распространить единовременые выплаты на совершеннолетних детей погибших участников СВО. Для этого необходимо дополнить указ президента Владимира Путина от 5 марта 2022 года: из него вытекает, что при отсутствии семьи у погибшего получателем выплаты могут стать только братья и сестры, независимо от их возраста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред Госдумы Шолбан Кара-оол направили первому зампреду Совета федерации РФ Андрею Турчаку обращение с просьбой рассмотреть возможность единовременных выплат совершеннолетним детям погибших военнослужащих (текст есть у “Ъ”). Соответствующая проблема была выявлена в рамках работы думской подгруппы по мобилизации граждан и имущества, говорится в тексте обращения.

В документе приводится обращение 23-летней Виктории Ревиной, чей отец Евгений Ревин погиб 4 марта 2023 года в ходе СВО, но его дочь не смогла получить единовременные выплаты: в получении президентской, губернаторской и даже страховой выплат ей было отказано на том основании, что она на момент гибели отца достигла совершеннолетия и не обучается в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Согласно президентскому указу №98 от 5 марта 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», членам семей погибших в ходе СВО выплачивается 5 млн руб. компенсации. Категории членов семей определены в федеральном законе 2011 года «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». По этому закону на компенсации могут рассчитывать супруг погибшего, его родители, дети до 18 лет и дети вплоть до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения в образовательных организациях, а также «лица на иждивении погибшего». При отсутствии членов семей единовременные выплаты, согласно президентскому указу от 5 марта 2022 года, полагаются лишь братьям и сестрам погибшего, независимо от возраста. Родители господина Ревина умерли в 1996 и 2011 годах, с бывшей супругой он не состоял в официальном браке с начала 2022 года, братьев и сестер не имел, а Виктория Ревина «является дочерью погибшего и его единственным кровным и некровным родственником».

Авторы обращения просят господина Турчака «в целях устранения законодательного пробела» рассмотреть проблему выплат совершеннолетним детям погибших. Они, в частности, предлагают включить этот вопрос «в ежемесячный доклад президенту».

Госпожа Лантратова сказала “Ъ”, что с этой проблемой к ней обращались жители нескольких регионов, а в ее приемную пришло около десятка сообщений: «Сложившаяся ситуация — это законодательный пробел. И в первую очередь выплату надо давать не братьям или сестрам, а детям, пусть они и взрослые. Думаю, так распорядился бы любой родитель».

Отметим, Андрей Турчак возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей. Рабочая группа создана по инициативе президента Владимира Путина в декабре 2022 года. Яна Лантратова и Шолбан Кара-оол также входят в состав рабочей группы.

Иван Тяжлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...