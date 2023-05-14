После обработки более 80% бюллетеней на выборах в Турции лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Турции лидирует правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После обработки 87,61% бюллетеней она набирает 36,23% голосов и получает 268 мест, сообщает Sabah.

Республиканская народная партия, чьим лидером является основной соперник господина Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу, набирает 24,39% голосов и получает 169 мест. Партия националистического движения с 10,79% получает 52 места, «Хорошая партия» с 9,96% — 46 мест.

На президентских выборах после обработки 88,33% бюллетеней господин Эрдоган лидирует с 50,13% голосов, господин Кылычдароглу набирает 44,09%.

Всего в турецком парламенте 600 депутатских мест. За места там соперничают 24 политические партии и 151 независимый выдвиженец.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Мария Федотова