Генконсульство России: задержки в аэропорту Антальи связаны с ремонтом ВПП

Генконсульство РФ в Анталье отрицает информацию о том, что прервано авиасообщение с Москвой. Представитель дипмиссии сообщил ТАСС, что задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами. 13 мая поступил сигнал от российских туристов, их рейс в итоге вылетел с задержкой.

«Эта информация не соответствует действительности»,— прокомментировал собеседник агентства сообщения о прерванном авиасообщении Анталья—Москва. «Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут»,— заявил представитель генконсульства.

Задержки связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Антальи, пояснил он.

Мария Федотова