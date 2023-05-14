«Спорт-Экспресс»: новым главным тренером «Динамо» станет Марко Николич

Пост главного тренера в московском футбольном клубе «Динамо» займет сербский специалист Марко Николич, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее сегодня, 14 мая, ФК «Динамо» сообщил об отставке с должности главного тренера серба Славиша Йокановича после поражения от «Ахмата» со счетом 0:3.

По данным издания, московский клуб уже провел переговоры с 43-летним господином Николичем. Специалист должен возглавить «Динамо» после окончания текущего сезона, сообщает газета.

Марко Николич начинал тренерскую карьеру в Сербии. Первой командой, которую он тренировал, стал молодежный состав футбольного клуба «Рад» из Белграда. В Сербии он также тренировал «Войводину» и «Партизан».

С мая 2020 по октябрь 2021 года господин Николич был главным тренером московского «Локомотива». С командой сербский специалист выиграл Кубок России. Под его руководством «Локомотив» занял второе место в премьер-лиге в сезоне 2019/2020 и третье место в сезоне 2020/2021.

В текущем сезоне «Динамо» с 42 очками занимает в турнирной таблице седьмое место в РПЛ.

Эрдни Кагалтынов