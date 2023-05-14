Футбольный клуб «Динамо» объявил об отставке главного тренера Йокановича

Московский футбольный клуб «Динамо» решил сменить главного тренера команды серба Славишу Йокановича. Об этом журналистам рассказал член совета директоров ФК Дмитрий Гафин, затем соответствующее сообщение опубликовал клуб. Сегодня, 14 мая, «Динамо» проиграло грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер. Новый главный тренер»,— сказал господин Гафин (цитата по ТАСС). «Все подробности мы сообщим позднее»,— сообщил ФК.

Господин Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года. Контракт был рассчитан на один год с возможностью продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 при достижении определенных результатов.

В турнирной таблице «Динамо» с 42 очками занимает седьмое место.

Мария Федотова