Миссия выполнима

Процесс урегулирования на Южном Кавказе вышел из ступора. Вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном, который на прошлой неделе принимал в Арлингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, эту роль возьмет на себя глава Евросовета Шарль Мишель. 14 мая он примет в Брюсселе лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. А спустя две недели господа Пашинян и Алиев увидятся в Кишиневе. Кроме того, в ближайшее время главы МИДов двух закавказских республик должны встретиться в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Такую активность можно считать беспрецедентной. Однако избавиться от главного камня преткновения — вопроса о том, какое будущее уготовано той части Нагорного Карабаха, которая не контролируется Баку,— по-прежнему не удается. Многих живущих в тех районах армян категорически не устраивает перспектива стать обладателями паспортов граждан Азербайджана. Это кажется им крушением устоев.

На этом фоне день за днем приходят тревожные новости о столкновениях и перестрелках, как, например, это произошло в четверг. Армянская сторона объявила о ранении четырех военных, азербайджанская — о гибели одного и ранении еще одного военнослужащего. Никол Пашинян расценил произошедшее как попытку «обнулить прогресс, зафиксированный в США» и сорвать переговоры в Брюсселе и Кишиневе.

И тем не менее повод для оптимизма есть. Не раскрывая деталей, обе стороны говорят о прогрессе на переговорах. Примечательное заявление сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян: «В переговорах есть известный принцип — пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения».

Главное же состоит в том, что и для Ильхама Алиева, и для Никола Пашиняна мирный договор может оказаться тем активом, который позволит им стать уже не хранителями хрупкого статус-кво, а соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа.

Выступая 10 мая в карабахской Шуше с обращением к нации по случаю 100-летия со дня рождения отца, архитектора независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, Ильхам Алиев напомнил: «Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира».

В свою очередь, Николу Пашиняну, которому большую часть своего правления приходилось преодолевать сопротивление сторонников военного реванша после поражения во второй карабахской войне, подписание мирного договора с Баку позволит сделать то, что не смог сделать ни один из его предшественников, а именно снять тяжелые гири карабахского конфликта, привязанные к ногам независимого армянского государства и сковывающие его развитие. Премьер Пашинян утверждает: мирное соглашение между двумя странами станет реальностью, если они обязуются никогда не предъявлять друг другу территориальных претензий.

В ходе общения с депутатами Никол Пашинян также призвал осознать тот факт, что Азербайджан уже стал энергетическим и логистическим перекрестком региона. По его словам, эта ситуация открывает новые возможности и для Армении, поскольку Южный Кавказ — «сам по себе большой перекресток». «В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Россией»,— отметил армянский премьер.

Все это означает, что миссия под названием «Мирный договор» для лидеров двух стран выполнима. Хотя для этого от каждого из них потребуется огромная политическая воля.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”