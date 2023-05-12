Миссия выполнима

Процесс урегулирования на Южном Кавказе вышел из ступора. Вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном, который на прошлой неделе принимал в Арлингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, эту роль возьмет на себя глава Евросовета Шарль Мишель. 14 мая он примет в Брюсселе лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. А спустя две недели господа Пашинян и Алиев увидятся в Кишиневе. Кроме того, в ближайшее время главы МИДов двух закавказских республик должны встретиться в Москве.
Сергей Строкань
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Такую активность можно считать беспрецедентной. Однако избавиться от главного камня преткновения — вопроса о том, какое будущее уготовано той части Нагорного Карабаха, которая не контролируется Баку,— по-прежнему не удается. Многих живущих в тех районах армян категорически не устраивает перспектива стать обладателями паспортов граждан Азербайджана. Это кажется им крушением устоев.
На этом фоне день за днем приходят тревожные новости о столкновениях и перестрелках, как, например, это произошло в четверг. Армянская сторона объявила о ранении четырех военных, азербайджанская — о гибели одного и ранении еще одного военнослужащего. Никол Пашинян расценил произошедшее как попытку «обнулить прогресс, зафиксированный в США» и сорвать переговоры в Брюсселе и Кишиневе.
И тем не менее повод для оптимизма есть. Не раскрывая деталей, обе стороны говорят о прогрессе на переговорах. Примечательное заявление сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян: «В переговорах есть известный принцип — пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения».
Главное же состоит в том, что и для Ильхама Алиева, и для Никола Пашиняна мирный договор может оказаться тем активом, который позволит им стать уже не хранителями хрупкого статус-кво, а соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа.
Выступая 10 мая в карабахской Шуше с обращением к нации по случаю 100-летия со дня рождения отца, архитектора независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, Ильхам Алиев напомнил: «Увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира».
В свою очередь, Николу Пашиняну, которому большую часть своего правления приходилось преодолевать сопротивление сторонников военного реванша после поражения во второй карабахской войне, подписание мирного договора с Баку позволит сделать то, что не смог сделать ни один из его предшественников, а именно снять тяжелые гири карабахского конфликта, привязанные к ногам независимого армянского государства и сковывающие его развитие. Премьер Пашинян утверждает: мирное соглашение между двумя странами станет реальностью, если они обязуются никогда не предъявлять друг другу территориальных претензий.
В ходе общения с депутатами Никол Пашинян также призвал осознать тот факт, что Азербайджан уже стал энергетическим и логистическим перекрестком региона. По его словам, эта ситуация открывает новые возможности и для Армении, поскольку Южный Кавказ — «сам по себе большой перекресток». «В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Россией»,— отметил армянский премьер.
Все это означает, что миссия под названием «Мирный договор» для лидеров двух стран выполнима. Хотя для этого от каждого из них потребуется огромная политическая воля.