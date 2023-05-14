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Коммерсантъ FM
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WP удалила фрагмент интервью с Зеленским о контактах украинской разведки с Пригожиным

Газета The Washington Post (WP) удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах Главного управления разведки (ГУР) Украины и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На это обратила внимание «Русская служба BBC».

По данным издания, сейчас на сайте WP опубликована сокращенная версия расшифровки. Версия без сокращений доступна в веб-архиве.

Как выяснило BBC, из доступной версии удалили фрагмент, в котором журналисты просят прокомментировать информацию из утекших в сеть документов Пентагона о том, что ГУР поддерживает негласные контакты с Евгением Пригожиным.

«Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками на Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?»,— отвечает на вопрос господин Зеленский в удаленном фрагменте.

На это журналист WP рассказал президенту о том, какой информацией о контактах ГУР и Евгения Пригожина он располагает. В частности, по информации газеты, глава ГУР Кирилл Буданов 13 февраля сообщил господину Зеленскому о подготовке Россией схемы по дестабилизации в Молдавии для того чтобы «изобличить» основателя ЧВК, потому что Украина «имеет с ним дело». «В документе также говорится, что Буданов ожидал от россиян использования подробностей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке»,— заявил журналист в удаленном фрагменте.

Владимир Зеленский в вырезанной части интервью отвечает на это следующим образом: «Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели».

В конце вырезанной части интервью, президент Украины заявил, что информация, озвученная журналистом WP, не была частью утечки документов Пентагона и не находилась в открытом доступе.

Позднее Евгений Пригожин прокомментировал данные WP о его негласных контактах с ГУР. «Да конечно могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке»,— сказал он (цитата по пресс-службе основателя ЧВК).

Российско-украинские переговоры остановили весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года. Киев отрицает наличие каких-либо контактов с Москвой за исключением переговоров об обмене пленными.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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