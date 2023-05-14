В центре Ярославля за месяц составили 60 протоколов за парковку на газонах

В Кировском и Ленинском районах Ярославля с середины апреля составлено 60 материалов за парковку на газонах. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

В среднем за неделю оформляется от 10 до 15 материалов, все они отправляются в административно-техническую инспекцию Ярославской области для составления в отношении водителей-нарушителей правил парковки протоколов об административном правонарушении.

При этом сам факт нарушения фиксируется с помощью специальной автоматизированной программы, которую тестируют в центральных районах Ярославля. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», об автоматической фиксации парковки на газонах в мэрии впервые заговорили в начале апреля. Судя по количеству выявленных нарушений, пока система работает в тестовом режиме.

Андрей Иванов