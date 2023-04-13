Автоматическую фиксацию парковки на газонах в Ярославле начнут на следующей неделе

Автоматическая фиксация нарушений правил парковки при размещении автомобилей на газонах во дворах начнется в Ярославле на следующей неделе. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщил источник в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Парковка на газоне в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

За данное направление отвечает администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля. Именно в ее ведении будет находится мобильный комплекс «Паркон», который будет вести автоматическую фиксацию нарушений. Как пояснили в мэрии, пока что машина передана властям Ярославля в безвозмездное пользование. Тестовый период использования «Паркона» —3 месяца, после чего может быть принято предложение о покупке комплекса.

Пока что продолжатся мероприятия по подготовке работы «Паркона». В частности, фиксируются границы парковочного пространства в выбранных для теста территориях в центральной части Ярославля. Это делается для того, чтобы прибор мог определять разрешенное парковочное пространство автоматически, через систему Глонасс. Точная дата начала автоматической фиксации нарушений парковки неизвестна, но первый выезд «Паркона» планируют на следующей неделе.

Андрей Иванов