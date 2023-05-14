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Коммерсантъ FM
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Главу Союза адвокатов РФ Трунова не пустили в Молдавию

Президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом». По словам адвоката, молдавские спецслужбы задержали его в аэропорту Кишинева, удерживали двое суток, а затем депортировали из страны, передает ТАСС. Других подробностей юрист не привел.

Игорь Трунов

Игорь Трунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Трунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Трунов заявил агентству, что он прибыл в Молдавию для участия в международном экономическо-инвестиционном форуме.

«Во время прохождения паспортного контроля, детально объяснив цели приезда и продемонстрировав приглашение, бронь гостиницы и обратные билеты на 13 мая, я был препровожден для дополнительного выяснения обстоятельств моей личности сотрудниками пограничного контроля в сопровождении представителей спецслужб в отдельный кабинет»,— сказал адвокат.

Господину Трунову и сопровождавшим его россиянам отказали во въезде в Молдавию с формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита», заявил глава САР.

17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова, прилетевших в Кишинев на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением), не пустили в республику. Собеседник «Ъ» в молдавских госструктурах отметил, что главе Татарстана было отказано во въезде, но не запрещен въезд, то есть персоной нон грата его не объявляли. Отказ связан с тем, что гость не смог обосновать цель приезда.

Эрдни Кагалтынов

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