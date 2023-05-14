Два населенных пункта Курганской области эвакуируют из-за пожаров

Жителей поселка Зырянка и деревни Новая Заворина в Курганской области эвакуируют из-за ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 км, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

«В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения. Проводится дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств. К месту пожара направлены самолеты Ил-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд. Ведут борьбу с огнем 165 человек и 36 единиц техники»,— говорится в сообщении ведомства.

Масштабные природные пожары при аномально жаркой и ветреной погоде начались в Курганской области на прошлой неделе. 7 мая в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали. Следственное управление СКР по региону сообщало о трех погибших, СМИ — о 21. 12 мая МЧС по Курганской области сообщило, что в регионе остался один лесной пожар.

Подробнее о ситуации в Курганской области — в материале «Ъ» «Большой огонь угас».

Эрдни Кагалтынов