Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции завершено

В Турции закончилось голосование на парламентских и президентских выборах, начался подсчет голосов. Ситуаций, которые могли негативно отразиться на итогах голосования, зафиксировано не было, передает агентство Anadolu слова главы ЦИК Турции Ахмета Йенера.

В ЦИК заявили, что первые данные о результатах голосования будут обнародованы к 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Если в ходе первого тура ни один из кандидатов в президенты не получит абсолютное большинство, состоится второй тур, который назначен на 28 мая.

За президентский пост борются три кандидата — действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган (Партия справедливости и развития), единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу (Республиканская народная партия) и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». За места в парламенте соперничают 24 политические партии и 151 независимый выдвиженец.

Подробнее о выборах в Турции — в материале «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Эрдни Кагалтынов