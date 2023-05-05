СК возбудил уголовное дело о строительстве намыва в Петербурге

Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о строительстве намыва по статье о нарушении правил охраны окружающей среды, сообщили 5 мая в пресс-службе ведомства. Возбудить дело поручил глава СК Александр Бастрыкин.

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По версии следствия, работники ПАО «Группы ЛСР» с октября 2021 года по настоящее время нарушали федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа. Речь идет о компаниях ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор».

Подобные работы угрожают окружающей среде, рассеивая загрязняющие вещества, уточнили в СК. Это может привести к причинению вреда населению в случае превышения предельных концентраций опасных веществ в воздухе. При этом в «Группе ЛСР» говорят, что проект строительства намыва проходил неоднократные проверки и экспертизы, в результате которых все инстанции выдали положительное заключение.

Главное управление СК по Петербургу начало комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего. После расследования они будут должны представить доклад о его результате главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о строительстве намыва на Васильевском острове. До этого на его имя поступило обращение по поводу многочисленных нарушений со стороны ПАО «Группа ЛСР».

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