Президент ЮАР назвал бездоказательными обвинения США в поставках оружия России

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса отрицает, что его страна оказывает военную помощь России. Он считает бездоказательными соответствующие обвинения со стороны посла США в ЮАР Рубена Бригети.

По мнению господина Рамафоса, заявления, подобные тем, которые сделал посол, «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между двумя странами. Президент ЮАР выразил разочарование тем, что американский дипломат занял такую «контрпродуктивную публичную позицию».

Он прокомментировал слова господина Бригети о том, что оружие перевозил грузовой корабль, вышедший в декабре с базы Саймонстаун. «Всем известно, что российское судно Lady R пришвартовалось в ЮАР. С тех пор озвучивались предположения о целях этого рейса. Хотя еще не представлено никаких доказательств в поддержку этих предположений»,— сказано в заявлении Сирила Рамафоса.

В декабря 2022 года издание Daily Maverick со ссылкой на источники сообщало, что в порту Саймонстаун находилось российское торговое судно «Леди Р». По данным издания, ночью судно загружали, а территория вокруг судна охранялась вооруженными людьми. Вчера, 11 мая, Рубен Бриджети заявил, что с 6 по 8 декабря 2022 года на базе Саймонстаун был грузовой корабль, который, по утверждению американской стороны, грузили оружием и боеприпасами, после чего он направился в Россию. Президент ЮАР сказал, что власти республики расследуют эту информацию.

Лаура Кеффер