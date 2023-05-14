Нотный приговор

В Ливерпуле прошел заключительный концерт 67-го конкурса эстрадной песни «Евровидение». Победителем стала артистка из Швеции Лорин, которая уже побывала лауреатом «Евровидения» 11 лет назад. О предсказуемых и предсказанных результатах конкурса — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победительница «Евровидения-2023» — шведская певица Лорин

Фото: Phil Noble / Reuters Победительница «Евровидения-2023» — шведская певица Лорин

Фото: Phil Noble / Reuters

Результаты конкурса «Евровидение» букмекеры научились предсказывать давно, и делают они это с каждым годом все с большей точностью. О том, что шведская певица Лорин имеет со своей песней «Tattoo» большие шансы на успех, публика узнала от букмекеров задолго до конкурса, и никаких сюрпризов не было до самого конца.

Когда настало время объявления результатов голосования профессиональных жюри, тоже ничего не изменилось, а главный соперник Лорин — финский исполнитель Кяария с песней «Cha Cha Cha» — оказался даже не в первой пятерке. Это говорило о том, что профессионалы не брали в расчет вирусный потенциал номера, несмотря на все челленджи, мемы и ролики в TikTok, в которых на все лады обыгрывались танец финна и его зеленые «рукава Халка».

В самой интригующей части вечера к баллам, отданным членами жюри, стали приплюсовывать голоса телезрителей, и здесь картина поменялась кардинально.

В какой-то момент Кяария вырвался на первое место. Профессионалы высоко оценили песню «Bridges» эстонской исполнительницы Алики Миловой. Букмекеры не давали ей шанса — она не должна была даже пройти в финал. Но мощная баллада и вокальные данные привели исполнительницу в топ-5. Впрочем, зрители достоинства Алики не оценили, и в итоге она финишировала на 8-м месте, что, впрочем, тоже неплохо для артиста с такими слабыми позициями на старте. Но если бы голосовали только зрители, ей досталось бы 22 балла. И если судить шире — вся верхняя десятка состояла бы из артистов, сумевших придумать самые дурацкие припевы и самые вирусные танцевальные движения.

У Лорин тоже есть что косплеить, но главным козырем стала собственно песня, собранная по тем же лекалам, что и «Euphoria», с которой Лорин выиграла «Евровидение» в 2012 году. Соотечественники-продюсеры сделали все, чтобы песня запомнилась, а еще придумали короткий мелизм в припеве, который стал и странной, и одновременно очень запоминающейся его частью.

Фактически проиграли все, кто пытался выступать на территории классической эстрадной песни,— Португалия, Франция и даже Италия, которая заняла четвертое место, но от победителя отстала на 233 балла. Проиграли те, кто экспериментировал с корневой музыкой своих территорий, несмотря на то что она на «Евровидении» давно вышла из моды,— Испания и Молдова. Проиграли весь представленный на конкурсе рок и весь гей-поп. И у профессионалов, и у обывателя проиграл остроумный номер чешской группы Vesna — его сценической воплощение оказалось значительно слабее клипа. Не сработала и политическая сатира хорватской группы Let 3.

Но это совсем не значит, что в следующем году в Стокгольме не может победить песня, сработанная в одном из упомянутых направлений. «Формат», как и «фрики», далеко не всегда синоним успеха, достаточно вспомнить победителя 2017 года Салвадора Собрала из Португалии. А вот качество лидирующих номеров, как и качество самого шоу, растут год от года, и с этим надо считаться.