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Коммерсантъ FM
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Нотный приговор

«Евровидение» выиграла Швеция

В Ливерпуле прошел заключительный концерт 67-го конкурса эстрадной песни «Евровидение». Победителем стала артистка из Швеции Лорин, которая уже побывала лауреатом «Евровидения» 11 лет назад. О предсказуемых и предсказанных результатах конкурса — Игорь Гаврилов.

Победительница «Евровидения-2023» — шведская певица Лорин

Победительница «Евровидения-2023» — шведская певица Лорин

Фото: Phil Noble / Reuters

Победительница «Евровидения-2023» — шведская певица Лорин

Фото: Phil Noble / Reuters

Результаты конкурса «Евровидение» букмекеры научились предсказывать давно, и делают они это с каждым годом все с большей точностью. О том, что шведская певица Лорин имеет со своей песней «Tattoo» большие шансы на успех, публика узнала от букмекеров задолго до конкурса, и никаких сюрпризов не было до самого конца.

Когда настало время объявления результатов голосования профессиональных жюри, тоже ничего не изменилось, а главный соперник Лорин — финский исполнитель Кяария с песней «Cha Cha Cha» — оказался даже не в первой пятерке. Это говорило о том, что профессионалы не брали в расчет вирусный потенциал номера, несмотря на все челленджи, мемы и ролики в TikTok, в которых на все лады обыгрывались танец финна и его зеленые «рукава Халка».

В самой интригующей части вечера к баллам, отданным членами жюри, стали приплюсовывать голоса телезрителей, и здесь картина поменялась кардинально.

В какой-то момент Кяария вырвался на первое место. Профессионалы высоко оценили песню «Bridges» эстонской исполнительницы Алики Миловой. Букмекеры не давали ей шанса — она не должна была даже пройти в финал. Но мощная баллада и вокальные данные привели исполнительницу в топ-5. Впрочем, зрители достоинства Алики не оценили, и в итоге она финишировала на 8-м месте, что, впрочем, тоже неплохо для артиста с такими слабыми позициями на старте. Но если бы голосовали только зрители, ей досталось бы 22 балла. И если судить шире — вся верхняя десятка состояла бы из артистов, сумевших придумать самые дурацкие припевы и самые вирусные танцевальные движения.

У Лорин тоже есть что косплеить, но главным козырем стала собственно песня, собранная по тем же лекалам, что и «Euphoria», с которой Лорин выиграла «Евровидение» в 2012 году. Соотечественники-продюсеры сделали все, чтобы песня запомнилась, а еще придумали короткий мелизм в припеве, который стал и странной, и одновременно очень запоминающейся его частью.

Фактически проиграли все, кто пытался выступать на территории классической эстрадной песни,— Португалия, Франция и даже Италия, которая заняла четвертое место, но от победителя отстала на 233 балла. Проиграли те, кто экспериментировал с корневой музыкой своих территорий, несмотря на то что она на «Евровидении» давно вышла из моды,— Испания и Молдова. Проиграли весь представленный на конкурсе рок и весь гей-поп. И у профессионалов, и у обывателя проиграл остроумный номер чешской группы Vesna — его сценической воплощение оказалось значительно слабее клипа. Не сработала и политическая сатира хорватской группы Let 3.

Но это совсем не значит, что в следующем году в Стокгольме не может победить песня, сработанная в одном из упомянутых направлений. «Формат», как и «фрики», далеко не всегда синоним успеха, достаточно вспомнить победителя 2017 года Салвадора Собрала из Португалии. А вот качество лидирующих номеров, как и качество самого шоу, растут год от года, и с этим надо считаться.

Фотогалерея

«Евровидение-2023»

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Шведская исполнительница Лорин набрала в голосовании 583 балла и выиграла «Евровидение». Это ее вторая победа на конкурсе — впервые она выиграла «Евровидение» 11 лет назад

Шведская исполнительница Лорин набрала в голосовании 583 балла и выиграла «Евровидение». Это ее вторая победа на конкурсе — впервые она выиграла «Евровидение» 11 лет назад

Фото: Phil Noble / Reuters

Великобританию на конкурсе представила певица Мэй Мюллер (в центре) со треком «I Wrote A Song»

Великобританию на конкурсе представила певица Мэй Мюллер (в центре) со треком «I Wrote A Song»

Фото: Phil Noble / Reuters

Верка Сердючка (в центре) во время выступления на финале «Евровидения» в Ливерпуле (Великобритания)

Верка Сердючка (в центре) во время выступления на финале «Евровидения» в Ливерпуле (Великобритания)

Фото: Phil Noble / Reuters

Группа Voyager из Австралии набрала в финале 151 балл и заняла 9 место

Группа Voyager из Австралии набрала в финале 151 балл и заняла 9 место

Фото: Martin Meissner / AP

Исландский певец Дади Фрейр (в центре) во время выступления в финале «Евровидения»

Исландский певец Дади Фрейр (в центре) во время выступления в финале «Евровидения»

Фото: Martin Meissner / AP

Чешская группа Vesna набрала в финальном голосовании 129 баллов и замкнула топ-10 лучших исполнителей. Соавтором слов песни «My Sister&#39;s Crown» стала украинка Катерина Ватченко, а одна из солисток группы — россиянка Олеся Очеповская

Чешская группа Vesna набрала в финальном голосовании 129 баллов и замкнула топ-10 лучших исполнителей. Соавтором слов песни «My Sister's Crown» стала украинка Катерина Ватченко, а одна из солисток группы — россиянка Олеся Очеповская

Фото: Phil Noble / Reuters

Сербский певец Luke Black выступает в финале «Евровидения»

Сербский певец Luke Black выступает в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

Хорватская группа Let 3 во время выступления в Ливерпуле

Хорватская группа Let 3 во время выступления в Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Ее представлял электронный дуэт Tvorchi &lt;br> На фото: солист Tvorchi Джеффри Кенни

Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Ее представлял электронный дуэт Tvorchi
На фото: солист Tvorchi Джеффри Кенни

Фото: Martin Meissner / AP

Израильская певица Ноа Кирел набрала 362 балла и заняла третье место в финале «Евровидения»

Израильская певица Ноа Кирел набрала 362 балла и заняла третье место в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

Финский рэпер Kaarija набрал 526 баллов в финальном голосовании и получил второе место на «Евровидении-2023»

Финский рэпер Kaarija набрал 526 баллов в финальном голосовании и получил второе место на «Евровидении-2023»

Фото: Reuters / Phil Noble

Шведская певица Лорин во время своего победного выступления в Ливерпуле

Шведская певица Лорин во время своего победного выступления в Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю

Фото: Phil Noble / Reuters

Вручение приза в финале «Евровидения»

Вручение приза в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

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Шведская исполнительница Лорин набрала в голосовании 583 балла и выиграла «Евровидение». Это ее вторая победа на конкурсе — впервые она выиграла «Евровидение» 11 лет назад

Фото: Phil Noble / Reuters

Великобританию на конкурсе представила певица Мэй Мюллер (в центре) со треком «I Wrote A Song»

Фото: Phil Noble / Reuters

Верка Сердючка (в центре) во время выступления на финале «Евровидения» в Ливерпуле (Великобритания)

Фото: Phil Noble / Reuters

Группа Voyager из Австралии набрала в финале 151 балл и заняла 9 место

Фото: Martin Meissner / AP

Исландский певец Дади Фрейр (в центре) во время выступления в финале «Евровидения»

Фото: Martin Meissner / AP

Чешская группа Vesna набрала в финальном голосовании 129 баллов и замкнула топ-10 лучших исполнителей. Соавтором слов песни «My Sister's Crown» стала украинка Катерина Ватченко, а одна из солисток группы — россиянка Олеся Очеповская

Фото: Phil Noble / Reuters

Сербский певец Luke Black выступает в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

Хорватская группа Let 3 во время выступления в Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

Победительница прошлого «Евровидения» Украина заняла шестое место. Ее представлял электронный дуэт Tvorchi
На фото: солист Tvorchi Джеффри Кенни

Фото: Martin Meissner / AP

Израильская певица Ноа Кирел набрала 362 балла и заняла третье место в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

Финский рэпер Kaarija набрал 526 баллов в финальном голосовании и получил второе место на «Евровидении-2023»

Фото: Reuters / Phil Noble

Шведская певица Лорин во время своего победного выступления в Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

Швеция выиграла в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю

Фото: Phil Noble / Reuters

Вручение приза в финале «Евровидения»

Фото: Phil Noble / Reuters

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