В Иркутской области паводковые воды затопили более 140 домов

В пяти населенных пунктах Иркутской области (селах Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа) подтоплены 167 участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Уровень воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска в Катаганском районе превысил критическую отметку.

Так, по состоянию на утро 14 мая, в селе Токма, где уровень реки Непа составляет 637 см при критической отметке 590 см, затопило 17 приусадебных участков и 12 жилых домов, 35 жителей которых находятся в пункте временного размещения.

В селе Преображенка подтоплены 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек. Уровень реки Нижняя Тунгуска составляет 952 см при критическом уровне 890 см. В селе Подволошино — 18 участков и жилых домов (43 человека). В селе Ерема затопило два жилых дома и 21 участок, в селе Непа — два участка.

Как сообщали в региональном управлении МЧС, ледовые заторы на реках в области, из-за которых произошло подтопление сел, устранены. В реках сохраняется высокий уровень воды из-за интенсивного таяния снега, а также большого притока талых вод.

Лусине Баласян