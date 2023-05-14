В Турции стартовало голосование на президентских и парламентских выборах

В Турции открылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах, передает Hurriyet. Пункты для голосования проработают до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

За президентский пост борются три кандидата — действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган («Партия справедливости и развития»), единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу («Республиканская народная партия») и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». За места в парламенте соперничают 24 политические партии и 151 независимый выдвиженец.

Активным избирательным правом к моменту начала выборов обладают 60 млн 697 тыс. 843 гражданина. По сообщению корреспондентов ТАСС, в крупнейших городах республики значительно усилены меры безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».