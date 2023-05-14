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Коммерсантъ FM
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В Киеве, Харькове, Тернополе и Херсоне произошли взрывы

В украинских регионах отменили воздушную тревогу, объявленную поздно вечером накануне, 13 мая. Власти и СМИ сообщают о взрывах в нескольких регионах.

В Киевской области и Киеве, как сообщили региональные и городские власти, работали средства противовоздушной обороны. В Тернополе произошел взрыв в промзоне, сообщил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко. Как утверждает глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш, пострадали два человека. Повреждены складские помещения, «которые принадлежат коммерческим предприятиям и религиозной организации». Глава Харьковского областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил о взрывах в регионе. «Страна. ua» сообщила, что в Харькове видно зарево после взрыва. Взрыв также произошел в центре Херсона, который находится под контролем Украины.

Как обращают внимание украинские СМИ, взрывы в Тернополе произошли в то время, когда на «Евровидении» выступала группа из этого города TVORCHI. Уже после выступления ее участники выступили в поддержку города.

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