Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туапсинском районе Кубани

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 75 километрах к северо-западу от Сочи и 2 километрах к югу от Туапсе в Краснодарском крае, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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По информации центра, землетрясение зафиксировано в 21:16 мск.

Жители Туапсинского района сообщили о подземных толчках в соцсетях. По данным администрации муниципалитета, ситуация находится под контролем.

По данным Обнинской сейсмологической станции, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 2-3 км от Туапсе.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю в 22:30 сообщили, что пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. По данным Европейского сейсмоцентра, толчок зафиксировали в 19:55. Эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.

Наталья Решетняк