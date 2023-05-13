В центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, погиб рабочий

В городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в Большом Черкасском переулке обрушились перекрытия. В результате погиб один рабочий, еще один пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение перекрытий произошло на втором этаже здания на площади 35 кв. м. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже в экстренных службах сообщили, что один из них умер.

Городская усадьба «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» — единственная сохранившаяся боярская усадьба Китай-города. Во дворе находится каменный главный дом усадьбы, построенный в XVIII веке. Сейчас комплекс находится на реконструкции.

Олеся Павленко