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В центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, погиб рабочий

В городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в Большом Черкасском переулке обрушились перекрытия. В результате погиб один рабочий, еще один пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение перекрытий произошло на втором этаже здания на площади 35 кв. м. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже в экстренных службах сообщили, что один из них умер.

Городская усадьба «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» — единственная сохранившаяся боярская усадьба Китай-города. Во дворе находится каменный главный дом усадьбы, построенный в XVIII веке. Сейчас комплекс находится на реконструкции.

Олеся Павленко

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