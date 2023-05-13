Овертайм приблизил УНИКС к золоту

УНИКС оказался в шаге от победы в финале чемпионата Единой лиги ВТБ. Он повел в «золотой» серии до четырех выигрышей против клуба «Локомотив-Кубань» — 3:1, выиграв у краснодарцев на чужой площадке в овертайме со счетом 90:88.

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Пару минут этого матча краснодарские болельщики должны были смотреть на игру своей команды с удовольствием и надеждой. Ну да, обиднейшим образом проиграли предыдущую игру, отпустили соперника вперед в серии. Но ведь, кажется, сделали из поражения правильные выводы. Вот они — злость, интенсивность с первых секунд. Такой «Локомотив» не должен уже давать УНИКСу фору.

Но прошло немного времени — и вернулись картинки двухдневной давности. Злость, агрессия трансформировались в суету и потери (за первую четверть их у хозяев набралось аж семь, и фальшивили много разные игроки, в том числе такие опытные, как Захар Ведищев), а меткость была настолько низкой, что трудно было представить, как этот клуб в предыдущем раунде выбил ЦСКА.

В стартовой десятиминутке «Локомотив» реализовал 20% двухочковых, и никакие вспышки вроде удачного выхода со скамейки Андрея Мартюка помочь удержаться рядом с на порядок более аккуратными казанцами ему, конечно, не могли.

Во второй четверти «Локомотив» в какой-то момент, казалось, встрепенулся, выкинув игровой хаос на помойку и заставив уже УНИКС задергаться. Но тренер казанцев Велимир Перасович взял тайм-аут, слегка перенастроив защиту, а сразу после него гости благодаря Луи Лабери и Дэрилу Мэйкону забили два подряд трехочковых и вновь отодвинули краснодарцев подальше. У «Локомотива» же по-прежнему не шло. Мазал из вернейших ситуаций Дмитрий Узинский, протокол продолжал пополняться отметками о краснодарских ошибках. Преимущество в 16 очков, накопленное УНИКСом к большому перерыву, вполне адекватно отражало соль этой игры, в которой тем, кто неравнодушен к «Локомотиву», сложно было разглядеть хотя бы тусклый лучик света.

Но он вдруг появился. «Локомотив» приучил к тому, что умеет спуртовать из засады. Но этот спурт был совсем уж шикарным. И Перасович, видя, как оппоненты потихоньку оживают, напрасно, кажется, не брал перерыв: отсутствие пауз в игре было только на пользу краснодарскому куражу. Его материальным выражением стали и два попадания издали Александра Щербенева, и эффектная комбинация «парашют», увенчанная данком Криса Хортона, и другие яркие эпизоды, героями которых становились игроки «Локомотива». А только что гигантская, в два десятка очков, разница таяла, будто апрельский лед. К исходу десятиминутки «Локомотив» находился от УНИКСа на расстоянии в один трехочковый.

Исход этого матча повис на тоненьком волоске, который все отказывался рваться. Хотя в концовке «Локомотив» очутился на грани проигрыша: «минус три», и времени остается на единственную полноценную атаку. Но провели ее краснодарцы с толком, и Девон Акун-Перселл забил издали.

В общем, матч вырулил к овертайму, в котором УНИКС все время вел, а «Локомотив» наотрез отказывался сдаться, пытаясь провернуть трюк с погоней на флажке. Но теперь он ему не удался.

Казанцы оказались в шаге от победы в чемпионате Единой лиги ВТБ. Золото они могут завоевать уже во вторник, если обыграют «Локомотив» в пятом матче финала на своей площадке.

Алексей Доспехов