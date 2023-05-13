В Москве на Тверской произошел пожар рядом с гостиницей «Интерконтиненталь»

В центре Москвы на Тверской улице произошел пожар на стройке недалеко от гостиницы «Интерконтиненталь», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В соцсетях появились видео, на них виден дым от пожара.

«На Тверской улице недалеко от гостиницы "Интерконтиненталь" на стройке начался пожар. Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м»,— сообщает агентство со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание MSK1 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве, заявка о возгорании по адресу Тверская, 22 поступила в дежурную смену в 14:59.

Уточняется, что на данный момент открытое горение уже ликвидировано, при пожаре никто не пострадал.

Александр Кислов