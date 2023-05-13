Боррель поддержал поставки Украине оружия дальнего действия

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие, которое может вести огонь так. Он также сообщил, что Украине в Бахмуте (Артемовске) нужна тысяча снарядов в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние»,— сказал он после встречи глав МИДов ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой (цитата по ТАСС).

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