Эрдоган призвал соперника по выборам Кылычдароглу «постыдиться» из-за слов о вмешательстве России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего главного соперника, единого оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» из-за слов о вмешательстве России в выборы. Ранее господин Кылычдароглу публично обвинил РФ в «заговорах» и распространении дезинформации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Фото: Reuters / Cagla Gurdogan Следующая фотография 1 / 2 Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

«Теперь господин Кемаль начал дразнить Россию. Он говорит, что Россия руководит выборами. Как тебе не стыдно? Постыдись. Что ты скажешь, если мы скажем, что Америка, Англия и Германия руководят выборами?» — сказал господин Эрдоган в ходе предвыборного выступления, которое транслировалось в эфире турецкого телеканала TRT Haber. По его словам, заявления Кемаля Кылычдароглу не имеют ничего общего с реальностью. Глава государства призвал жителей Турции не доверять высказываниям оппозиционного кандидата и не голосовать за него на президентских выборах 14 мая.

Вчера, 11 мая, вечером глава Республиканской народной партии и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «заговорах». Он также призвал российское правительство «убрать руки от турецкого государства», если оно заинтересовано в продолжении сотрудничества после президентских выборов.

Ранее, 7 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился видео с Кемалем Кылычдароглу. Через несколько секунд в ролике появляется Мурат Карайила — лидер Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической. На следующий день Deutsche Welle (признано иностранным агентом) сообщило, что видео смонтировали из двух частей, чтобы обвинить господина Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.

Александр Кислов