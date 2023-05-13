РБК повышает образование

Проект образования в сфере IT ProductStar вошел в состав медиахолдинга РБК, где по заявлению последнего будет развиваться на правах самостоятельного продукта. Компания сможет стать для РБК, уже развивающего edtech-направление, источником дополнительного дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

РБК приобрел образовательный сервис ProductStar у его основателей Михаила Карпова и Романа Абрамова, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Согласно выписке, 87% уставного капитала юрлица ProductStar (ООО «Тривиум») перешли напрямую АО «Росбизнесконсалтинг», 13% — принадлежащему ему ООО «Синьюс.ру». Господин Карпов остается гендиректором ProductStar.

ProductStar основана в 2016 году и предлагает курсы по IT-специальностям и программы корпоративного обучения. Выручка по итогам 2022 года составила 154,7 млн руб., чистая прибыль — 11,9 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Проект ProductStar «останется самостоятельным продуктом и брендом», сообщили “Ъ” в холдинге. Представитель холдинга, однако, не исключил коллаборации ProductStar с другими проектами РБК, «в первую очередь с подписным продуктом "РБК Pro", имеющим свое образовательное направление». Сумму сделки в РБК не раскрыли. В ProductStar не ответили на запрос “Ъ”, связаться с господином Карповым не удалось. Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин оценил компанию в 90–160 млн руб., исходя из долговой нагрузки и объема выручки.

На российском медиарынке подобные покупки совершаются редко, указывает исполнительный директор рекламного агентства SA Media Никита Прибыловский. Между тем продажа сопутствующих услуг остается для медиа в нынешних условиях перспективным источником дохода, считает сооснователь бизнес-клуба Reforma и образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов. По его мнению, для РБК было логично приобрести «любой грамотно сделанный edtech-проект, нацеленный на средний класс, представители которого могут быть и потребителями новостного контента, и покупателями курсов». Основатель коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов допускает, что РБК купил проект «для усиления исследовательского направления и расширения услуг в рамках B2B-партнерств». Ранее возможность приобретения ProductStar рассматривал образовательный холдинг Ultimate Education, но счел, что проект «не показал сильного роста в 2022 году», заявил управляющий директор холдинга Никита Подлипский. При этом он признал, что ProductStar — «сильный игрок в своей нише, с большой экспертизой в обучении продакт-менеджменту и системным подходом к работе с бизнес-сегментом».

ProductStar также сдает в аренду собственную систему управления обучением (LMS, позволяет компаниям создавать собственные курсы). Руководитель направления по развитию продаж сервисов на российских продуктах Softline Ирина Янова сказала, что популярность таких систем росла в 2022 году: «Уверена, что в 2023 году спрос возрастет на 15%».

Юрий Литвиненко