Исправленному верить

Минэкономики в рамках дискуссий на проходящем в Петербурге юридическом форуме предложило механизмы освобождения бизнеса от ответственности в случае устранения нарушений, выявленных при осуществлении контроля и надзора. Для этого компании должны будут заключать соглашения с контролерами и региональными властями, в которых будут предусмотрены все шаги по поэтапному приведению деятельности в соответствие с действующими требованиями. Также Минэкономики предлагает ввести условные штрафы за нарушения, которые в случае устранения проблем в полном объеме взыскиваться не будут. В Ростехнадзоре идею такого условного наказания, впрочем, не поддержали, но предложили альтернативу в виде «скидки» к сумме штрафа при своевременном устранении нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Минэкономики на Петербургском юридическом форуме в пятницу представило новые инициативы в части смягчения подхода контрольных ведомств к устранению бизнесом выявляемых у него в ходе проверок нарушений. Как рассказал директор департамента госполитики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Александр Вдовин, ведомство предлагает в экспериментальном порядке ввести возможность заключения соглашения между компанией, контролирующим органом и региональными властями, в котором будут записаны все мероприятия по поэтапному устранению выявленных нарушений. Заключение такого соглашения позволит в случае серьезного несоблюдения требований не приостанавливать деятельность провинившегося предприятия.

При необходимости соглашение можно будет продлить, но при серьезном отставании от сроков исправления нарушений оно будет расторгнуто. Тогда, как пояснил Александр Вдовин, будет задействован уже «весь механизм, связанный с приостановкой предприятия». Выполнение же соглашения в полном объеме освободит бизнес от ответственности, что особенно актуально в случае наложения крупных штрафов. Отметим, что предложенный Минэкономики подход в целом поддерживают власти Москвы — замначальника Главного контрольного управления столицы Елена Клименко выступила со схожей инициативой, но предложила применять такие соглашения только к длящимся нарушениям.

Для крупных штрафов, которые могут существенно осложнить жизнь бизнесу, разработан и другой льготный механизм — так называемое условное наказание. Суть его в том, что при выдаче предписания, если речь идет о первом нарушении, штраф будет накладываться условно — и в случае устранения проблем в полном объеме взыскиваться не будет. По словам Александра Вдовина, этот механизм не будет распространяться на грубые нарушения, а также на случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Впрочем, сами контролеры эту форму освобождения от ответственности не поддержали. Как отметил на форуме заместитель главы Ростехнадзора Александр Демин, «предусматривать систему, в рамках которой можно просто устранить нарушение и остаться безнаказанным, неправильно, должны быть мотивация и страх перед наказанием». Вместо этого господин Демин предложил частичное привлечение к ответственности — например, скидку или «кэшбэк» при уплате положенного штрафа в размере 50% в случае устранения нарушения.

В бизнес-сообществе идеи Минэкономики поддержали. Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян сказала “Ъ”, что такие изменения смогут стимулировать добросовестное поведение предпринимателей: «карательный уклон, особенно с учетом заоблачных штрафов, например, в сфере природопользования, может привести к банкротству — и тогда уже никто ничего не заплатит». По ее словам, бизнес-объединения уже предлагали подобные подходы, основываясь в том числе на зарубежной практике. По словам ответственного секретаря экспертного центра «Деловой России» по КНД Дениса Домашнева, предложения Минэкономики — это «окно возможностей, позволяющее избежать немедленного строгого наказания, особенно в форме временного приостановления деятельности». Однако, говорит он, инициатива требует детального обсуждения, поскольку может подразумевать возникновение дополнительного документооборота, составление планов-графиков устранения нарушений, которые, в свою очередь, «могут обставляться дополнительными условиями и требованиями контролирующего органа».

Евгения Крючкова