Остановка для обязательных требований

Несмотря на внедрение риск-ориентированного подхода, потенциал реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) пока реализован не полностью, констатировали эксперты РСПП и Высшей школы экономики (ВШЭ) в ежегодном докладе, пока не решены проблемы инвентаризации обязательных требований и не развернута система управления рисками, а перенос акцентов на профилактику нарушений обеспечен временным мораторием на проверки. При этом сама цифровизация сферы КНД при сохранении избыточных требований может стать вызовом — она увеличит плотность контроля и вызовет рост регуляторных издержек бизнеса, опасаются авторы доклада. Правительство тем временем вчера расширило возможности пересмотра обязательных требований, не попавших под «регуляторную гильотину», но только в пользу бизнеса и по его инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению возглавляемого Александром Шохиным РСПП, контроль и надзор можно улучшать — хотя без сокращения его видов цифровизация может обернуться ростом нагрузки на бизнес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По мнению возглавляемого Александром Шохиным РСПП, контроль и надзор можно улучшать — хотя без сокращения его видов цифровизация может обернуться ростом нагрузки на бизнес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом ежегодного доклада профильного комитета РСПП и Высшей школы экономики «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ» — он будет обсуждаться сегодня в рамках Недель российского бизнеса. Авторы отмечают рекордное снижение объемов КНД в 2022 году из-за антикризисных мер и временного моратория на проверки. Число контрольно-надзорных мероприятий сократилось на 40% к 2020 году (тогда тоже вводился мораторий), они проводились в отношении 178 тыс. компаний. Мораторий же позволил и перенести акценты на профилактику рисков: такие мероприятия затронули 897,4 тыс. компаний в РФ.

Пауза в проверках, как отмечают авторы, позволила в экспериментальном режиме внедрить в КНД механизмы «умного» госконтроля: проверять только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, ввести запрет на выдачу предписаний по итогам проверок без взаимодействия с контролируемым лицом и т. д. «При этом меры по либерализации контрольной деятельности к существенным негативным последствиям не привели»,— отмечает глава комитета РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерий Казикаев.

В целом же, по оценке авторов доклада, реформа КНД реализована не полностью и требует донастройки.

Так, не решена задача инвентаризации требований — в реестре они фрагментированы, не связаны между собой, дублируются, а часть устарела. Система управления рисками, прямо влияющая на объемы проверок, не применяется для 40% видов федерального контроля. Кроме того, нужно создать системы учета причинения вреда по всем видам контроля и перейти к управлению КНД в зависимости от показателей ее эффективности, считают авторы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что формирование реестра требований в части федерального надзора завершится в этом году — в течение двух лет в него были внесены сведения об обязательных требованиях, проверяемых в рамках наиболее массовых видов контроля. Риск-ориентированный подход же «доказывает свою эффективность: количество проверок ежегодно снижается, в 2022 году было проведено рекордно низкое их количество». «В 2023 году основной упор в работе надзорных органов сделан на совершенствовании системы рисков. Это позволит проводить проверки исключительно на основании этой системы»,— говорят в Белом доме.

Однако в цифровизации КНД РСПП и ВШЭ видят и новый вызов для бизнеса — она «повышает вероятность проверки всех формально действующих требований, а значит, увеличивает реальную плотность контроля и ведет к росту регуляторных непроизводительных издержек».

Этим авторы доклада объясняют необходимость ускоренного сокращения самого массива обязательных требований. В аппарате господина Григоренко подтверждают, что такая работа и так идет: «Даже после завершения работы "гильотины" требования совместно с бизнесом непрерывно проверяются на предмет актуальности и эффективности».

Вчера же правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших под «регуляторную гильотину». Статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев напоминает, что было запрещено вносить изменения в ведомственные акты из «белого списка» гильотины — требовалось их полное переиздание, чтобы устранить хаотичную правку. Но «есть ряд примеров, когда требуется оперативно внести "улучшающее" изменение, устранить избыточные, утратившие актуальность требования», отмечает чиновник. Теперь бизнес сможет инициировать точечные изменения в ведомственные акты и не ждать полного переиздания документа, но необходимо, чтобы они не вводили новые запреты и ограничения, а улучшали положение бизнеса и снижали его затраты. Корректировки будут возможны после оценки Минэкономики их регулирующего воздействия.

Более системные меры требуются для решения проблем разрешительной деятельности: мораторий на нее невозможен из-за разнообразия разрешительных режимов, отсутствия четкого определения «разрешения» и нормотворчества министерств и ведомств — послабления принимают те же органы, что осуществляют давление, пишут авторы. Решением может стать единая система учета разрешительной деятельности и механизм оценки ее воздействия, но это потребует принятия нового закона.

Диана Галиева