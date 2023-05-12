Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Юсуп Умавов

В Дагестане стало известно о назначении Юсупа Умавова исполняющим обязанности главы столицы республики. Распоряжение об этом было подписано вчера врио мэра Махачкалы Нариманом Темуркаевым, который находился в этом статусе с 10 мая. Возглавлявший мэрию с ноября прошлого года Ризван Газимагомедов вновь был назначен сегодня заместителем председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юсуп Умавов

Фото: Партия «Единая Россия» Юсуп Умавов

Фото: Партия «Единая Россия»

Юсупу Умавову 61 год. Он кандидат экономических наук. В 2008–2013 годах занимал должность руководителя Агентства лесного хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Дагестана, был советником президента республики. Затем возглавлял до 2018 года министерство, курировавшее в разные годы сферу торговли, инвестиций, предпринимательства и промышленности. Был избран депутатом Народного собрания Дагестана седьмого созыва.

Юлия Рыбина, Махачкала