Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Юсуп Умавов

В Дагестане стало известно о назначении Юсупа Умавова исполняющим обязанности главы столицы республики. Распоряжение об этом было подписано вчера врио мэра Махачкалы Нариманом Темуркаевым, который находился в этом статусе с 10 мая. Возглавлявший мэрию с ноября прошлого года Ризван Газимагомедов вновь был назначен сегодня заместителем председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.
Юсуп Умавов
Фото: Партия «Единая Россия»
Юсупу Умавову 61 год. Он кандидат экономических наук. В 2008–2013 годах занимал должность руководителя Агентства лесного хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Дагестана, был советником президента республики. Затем возглавлял до 2018 года министерство, курировавшее в разные годы сферу торговли, инвестиций, предпринимательства и промышленности. Был избран депутатом Народного собрания Дагестана седьмого созыва.