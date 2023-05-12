Правительство разрешило операции с немецкой Rohde & Schwarz

Правительство России распорядилось разрешить госорганам, физическим и юридическим лицам осуществлять финансовые операции и совершать сделки с немецкой группой компаний Rohde & Schwarz, за исключением действий в области военного сотрудничества. Распоряжение кабинета вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря.

Rohde & Schwarz — международная группа компаний, базирующаяся в Мюнхене, которая специализируется в области электронного испытательного оборудования, вещания и средств массовой информации, кибербезопасности, радиомониторинга и радиолокации и радиосвязи.

В ноябре Rohde & Schwarz вошла в перечень компаний, попавших под санкции России в сфере военно-технического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с действиями недружественных стран. В рамках указа российским госорганам, юрлицам и физлицам запрещалось совершать сделки с компаниями и лицами, против которых введены санкции РФ.

Эрдни Кагалтынов