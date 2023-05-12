Москва репетирует лето

В Москву досрочно приходит лето. По прогнозам метеорологов, 13 мая в столице станет одним из самых теплых дней месяца — температура воздуха уверенно преодолеет отметку в +20 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правда, несвойственное для середины мая потепление будет лишь репетицией июня, и совсем скоро погода вернется к норме, говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «В субботу дневная температура будет июньская — +21…+23 градуса, в послеполуденные часы — даже до +24. На самом деле уже в 9:00 ожидается +16…+18. Переменная облачность не только по области, местами возможны кратковременные дожди, но преимущественно без осадков.

В ночь на 14 мая их не ожидается, но облачность все-таки появится. Ночные температуры в воскресенье высокие: минимальные значения — +7…+9 градусов, а в центре Москвы они могут доходить до +12. Днем воздушные массы будут поступать с северо-востока, с Карского моря. Там они более холодные, поэтому воздух прогреется только до +17…+19.

Именно такая погода полностью соответствует климатическим характеристикам середины мая, а в субботу она будет на 2 градуса выше».

15 и 16 мая погода в Москве будет примерно такой же, что и в воскресенье: облачно с прояснениями, без осадков. Новая волна повышения температуры начнется 17 мая. По прогнозам метеорологов, температура воздуха во второй половине наступающей недели может приблизиться к +25 градусам.

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Лилия Галявиева