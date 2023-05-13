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Коммерсантъ FM
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Чем известен Синан Оган

Фото: Dilara Senkaya, Reuters

Фото: Dilara Senkaya, Reuters

Родился 1 сентября 1967 года в Игдыре (Турция) в семье этнических азербайджанцев. В 1989 году окончил факультет экономики и делового администрирования Университета Мармары.

После окончания вуза около семи лет прожил в Азербайджане. С 1993 по 2000 год — лектор, а затем заместитель декана Азербайджанского государственного экономического университета. В 1994–1998 годах возглавлял азербайджанский офис Турецкого государственного агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

С 2000 года работал в Евразийском центре стратегических исследований (Турция), где специализировался на России и Украине. В 2004 году создал и возглавил Центр международных отношений и стратегического анализа TURKSAM. В качестве его руководителя посещал заседания клуба «Валдай».

В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений МГИМО (тема работы — «Влияние внутриполитических факторов на формирование российского направления в турецкой внешней политике в условиях глобализации»).

В 2011 году избран в турецкий парламент от родного города Игдыр. Баллотировался от Партии националистического движения. В парламенте входил в «группы дружбы» Турция—Албания и Турция—Нигер, Турция—Азербайджан.

В августе 2015 года исключен из партии за критические высказывания в адрес ее руководителей, нарушение семи пунктов партийных правил. Позже по решению суда политика восстановили, но повторно исключили из списков в марте 2017 года. По информации СМИ, причиной могло стать его неприятие коалиции Партии националистического движения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С 2017 года не связан ни с одной из партий. На выборы президента он идет как кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata).

Во время предвыборной кампании Синан Оган пообещал поднять размер минимальной зарплаты в Турции, бороться с коррупцией и обеспечить свободу СМИ внутри страны, выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Так говорил Синан Оган

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О России
Об украинском кризисе
О Путине
О Западе
О санкциях против РФ
О религии
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О России

«Мы рассматриваем Россию и Турцию как две страны, которые нуждаются друг в друге. Россия также необходима Турции, как она РФ. Турецко-российские отношения были темой моей докторской диссертации, над которой я работал в России, я написал ее на русском языке. Я являюсь кандидатом в президенты, который хорошо знаком с проблематикой двусторонних отношений, пристально следит за ней и придает ей важное значение»

В интервью ТАСС, 6 апреля 2023 года.

Об украинском кризисе

«Они забросили Украину перед Россией как наживку. Россия клюнула на эту приманку»

В интервью Ankara Desk, 2 марта 2022 года.

О Путине

«Путину нелегко сказать: "Давайте сядем за стол переговоров". Это заденет его самолюбие. Путин — лидер, который печется о своей репутации. Даже если Россия даст заднюю, вряд ли США пойдут на попятную. У США есть возможность… вернуть НАТО под полный контроль и ограничить Россию. Не ценой доллара, а ценой крови, льющейся на Украине»

В интервью Ankara Desk, 2 марта 2022 года.

О Западе

«В ходе нашего правления Турция будет в хороших отношениях как с Россией, так и с Западом. Но при этом мы не намерены утверждать политику Запада в отношении разрешения региональных кризисов»

В интервью РИА Новости, 30 марта 2023 года.

О санкциях против РФ

«Что касается санкций — сначала я бы дал шанс миру. Мы думаем, что можем найти решение, встретившись как с Путиным, так и с Зеленским. Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить»

В интервью РИА Новости, 30 марта 2023 года.

О религии

«Религия государства — справедливость, и неправильно, чтобы те, кто управляет государством, выражали свои религиозные взгляды и сектантское поведение. То, что вам нужно подчеркивать,— это вашу решимость управлять страной по справедливости»

В эфире Medyascope, 20 апреля 2023 года.

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