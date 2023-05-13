Чем известен Синан Оган

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dilara Senkaya, Reuters Фото: Dilara Senkaya, Reuters

Родился 1 сентября 1967 года в Игдыре (Турция) в семье этнических азербайджанцев. В 1989 году окончил факультет экономики и делового администрирования Университета Мармары.

После окончания вуза около семи лет прожил в Азербайджане. С 1993 по 2000 год — лектор, а затем заместитель декана Азербайджанского государственного экономического университета. В 1994–1998 годах возглавлял азербайджанский офис Турецкого государственного агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).

С 2000 года работал в Евразийском центре стратегических исследований (Турция), где специализировался на России и Украине. В 2004 году создал и возглавил Центр международных отношений и стратегического анализа TURKSAM. В качестве его руководителя посещал заседания клуба «Валдай».

В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений МГИМО (тема работы — «Влияние внутриполитических факторов на формирование российского направления в турецкой внешней политике в условиях глобализации»).

В 2011 году избран в турецкий парламент от родного города Игдыр. Баллотировался от Партии националистического движения. В парламенте входил в «группы дружбы» Турция—Албания и Турция—Нигер, Турция—Азербайджан.

В августе 2015 года исключен из партии за критические высказывания в адрес ее руководителей, нарушение семи пунктов партийных правил. Позже по решению суда политика восстановили, но повторно исключили из списков в марте 2017 года. По информации СМИ, причиной могло стать его неприятие коалиции Партии националистического движения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С 2017 года не связан ни с одной из партий. На выборы президента он идет как кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata).

Во время предвыборной кампании Синан Оган пообещал поднять размер минимальной зарплаты в Турции, бороться с коррупцией и обеспечить свободу СМИ внутри страны, выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Так говорил Синан Оган