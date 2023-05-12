ФССП: Google оштрафована в РФ на рекордные 30 млрд рублей, взыскана значительная часть средств

Компания Google оштрафована российскими судами в общей сложности на сумму около 30 млрд руб., что является рекордным показателем среди оштрафованных в России интернет-ресурсов. Компания уже выплатила значительную часть долга, сообщил «Интерфаксу» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Google — самый большой должник, который должен порядка 30 млрд руб., но значительную часть этих средств мы взыскали»,— сказал господин Аристов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Глава ФССП заявил, что воздействие приставов на компанию ограничено, потому что она находится в стадии банкротства. При этом он добавил, что компания «без ответа не осталась». «Все, что у них было в РФ, а было немало, мы все забрали и отдали государству»,— подчеркнул господин Аристов.

В последние несколько лет российской «дочке» Google назначили несколько оборотных штрафов на сумму более 29 млрд руб. Последний раз компанию штрафовали вчера, 11 мая, на 3 млн руб. за неудаление роликов с ЛГБТ-пропагандой и дискредитацией армии.

16 июня 2022 года российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве. Представитель компании говорил, что одной из причин стали требования кредиторов, которые превысили 19 млрд руб. (активы компании составляют около 3,5 млрд руб.). По итогам 2022 года выручка компании в России упала на 82%, до 24,2 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов