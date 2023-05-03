Выручка российской «дочки» Google в 2022 году упала на 82%

По итогам 2022 года выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» составила 24,2 млрд руб., упав на 82% по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сказано в финансовой отчетности компании.

Чистый убыток российского юрлица Google составил 10,2 млрд руб., что на 61% меньше аналогичного показателя в 2021 году.

В 2021 году российский суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного контента. В июле 2022 года на компанию также наложили оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации с YouTube.

16 июня 2022-го российская «дочка» подала заявление о банкротстве. Представитель компании говорил, что одной из причин стали требования кредиторов компании, которые превысили 19 млрд руб. (активы компании составляют около 3,5 млрд руб.). 12 сентября суд признал обоснованным заявление о банкротстве, ввел в компании наблюдение и утвердил временного управляющего.

Олеся Павленко