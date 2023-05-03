Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выручка российской «дочки» Google в 2022 году упала на 82%

По итогам 2022 года выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» составила 24,2 млрд руб., упав на 82% по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сказано в финансовой отчетности компании.

Чистый убыток российского юрлица Google составил 10,2 млрд руб., что на 61% меньше аналогичного показателя в 2021 году.

В 2021 году российский суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного контента. В июле 2022 года на компанию также наложили оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации с YouTube.

16 июня 2022-го российская «дочка» подала заявление о банкротстве. Представитель компании говорил, что одной из причин стали требования кредиторов компании, которые превысили 19 млрд руб. (активы компании составляют около 3,5 млрд руб.). 12 сентября суд признал обоснованным заявление о банкротстве, ввел в компании наблюдение и утвердил временного управляющего.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...