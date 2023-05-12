При падении в Крыму военного вертолета Ми-28 погибли оба летчика

Боевой вертолет Ми-28 разбился в Джанкойском районе Крыма при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

В оборонном ведомстве указали, что полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений и пострадавших на земле нет. Предварительной причиной крушения в Минобороны назвали отказ техники. Обстоятельства трагедии установит комиссия главного командования воздушно-космических сил РФ, передает «Интерфакс».

Согласно данным Минобороны, современные модификации ударного вертолета Ми-28 предназначены для обнаружения и поражения бронированной и небронированной техники, низколетящих целей, а также пехоты противника.