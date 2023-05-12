На Кубани в деле об убийстве аниматоров арестованным предъявлено обвинение

Следователи предъявили троим местным жителям обвинение в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, за что им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

По данным следствия, вечером 28 апреля злоумышленники находились на участке трассы М4 «Дон» между станицами Каневская и Березанская, где обратили внимание на то, что автомобиль Hyundai, в котором находились мужчина и девушка, остановился из-за повреждения колеса. Кеворкьян, Двойников и Татосян решили напасть на водителя и пассажирку, воспользовавшись тем, что на трассе было мало автомобилей и их никто не видел. Связав Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, злоумышленники отобрали у них банковские карты. Затем один из преступников отвез Кирилла Чубко в безлюдную местность, где нанесл ему ножевые ранения, от которых мужчина скончался. Утром преступники таким же образом убили Татьяну Мостыко, тела погибших они закопали на большом расстоянии друг от друга. Кеворкьян, Двойников и Татосян сожгли машину Hyundai, а с похищенных банковских карт сняли 187 тыс. руб.

О пропаже Кирилла Чубко и его спутницы утром 29 апреля заявила жена мужчины, который должен был вернуться домой в Усть-Лабинск после проведенного праздничного мероприятия. В поисках пропавших принимали участие волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников были арестованы 2 мая, они показали места, где были спрятаны тела погибших.

Анна Перова, Краснодар