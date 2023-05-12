Федеральная сеть магазинов косметики «Подружка» в конце мая откроет свой первый магазин в Екатеринбурге

Федеральная сеть магазинов косметики «Подружка» откроет свой первый магазин в Екатеринбурге в конце мая, сообщили «Ъ-Урал» представители компании. Ориентировочная дата открытия магазина в здании на Ленина, 38а — 29 мая.

Напомним, ранее в помещении, где откроется «Подружка» располагался «ВкусВилл», который проработал несколько месяцев и закрылся из-за нерентабельности. В начале мая на окне помещения появилось объявление о скором открытии магазина косметики.

Летом 2022 года владелец сети «Л'Этуаль» полностью выкупил магазины «Подружка». Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л'Этуаль») приобрела ООО «Табер Трейд», управляющее сетью «Подружка». «Алькор и Ко» с 2020 года владеет 90% акций «Табер Трейд», в августе минувшего года под ее контроль перешли оставшиеся 10%.

Полина Хабарова

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