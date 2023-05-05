В Екатеринбурге откроется магазин косметики дочерней компании «Л'Этуаль»

Федеральная сеть магазинов косметики «Подружка» откроет свой первый магазин в Екатеринбурге, сообщил портал Е1. Он расположится в здании на Ленина, 38а.

По данным портала, на окне помещения будущего магазина появилось объявление о скором открытии. Точной даты открытия нет. Оперативно подтвердить информацию у представителей компании, представители сети попросили направить письменный запрос. Ранее на месте будущего магазина «Подружка» располагался магазин «ВкусВилл», который проработал несколько месяцев и закрылся из-за нерентабельности.

Летом 2022 года владелец сети «Л'Этуаль» полностью выкупил магазины «Подружка». Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л'Этуаль») приобрела ООО «Табер Трейд», управляющее сетью «Подружка». «Алькор и Ко» с 2020 года владеет 90% акций «Табер Трейд», в августе минувшего года под ее контроль перешли оставшиеся 10%.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте