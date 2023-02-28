В Пермь может зайти федеральная косметическая сеть «Подружка»

Федеральная сеть магазинов косметики «Подружка» планирует открыть магазины в Перми, пишет ИА «Текст» со ссылкой на компанию. Сейчас в сети подыскивают в городе подходящие локации для запуска своих отделов. Известно, что федеральному ритейлеру для открытия магазинов требуются помещения площадью 170–250 кв. м.

Сеть магазинов «Подружка» была основана в 2005 году. Отделы сети работают в формате «дрогери» — это небольшие магазины самообслуживания, расположенные у дома или в ТЦ. В ассортимент «Подружки» входят косметические средства и аксессуары, средства личной гигиены и для дома, парфюмерия и подарки. По данным сайта «Подружки», отделы сети работают в 139 городах России.

Как сообщал летом 2022 года РБК, владелец сети «Л'Этуаль» полностью выкупил магазины «Подружка». Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л'Этуаль») приобрела ООО «Табер Трейд», управляющее сетью «Подружка». «Алькор и Ко» уже более двух лет, с 29 января 2020 года, принадлежало 90% акций «Табер Трейд», а в августе минувшего года под ее контроль перешли и оставшиеся 10%.